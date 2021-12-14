Emniyet’ten, bayrak koparan ‘yabancı uyruklular’ hakkında açıklama

İstanbul Beyoğlu'nda iki gün üst üste Türk Bayrağı'nın koparılması üzerine başlatılan çalışmada, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyeti sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Habip ATAM

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Karaköy Meydan’da bulunan yeraltı çarşısında 2 gün üst üste Türk Bayrağı’nın koparılmasıyla ilgili emniyetin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama” suçuyla ilgili Beyoğlu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında;

12.12.2021 günü saat 12:20 sıralarında Sosyal Medya ve Ulusal Basında yer alan “ Karaköy'de 2 Gün Üst Üste Türk Bayrağı Koparınca Dayağı Yedi” şeklinde çıkan haberlere istinaden çalışmalar başlatılmıştır.

Çalışmalar kapsamında Sosyal Medya ve Ulusal Basında yer alan videolar incelenmiştir. İncelemeler doğrultusunda Karaköy Meydanda bulunan Yeraltı Çarşısında 3 yabancı uyruklu şahsın Şanlı Türk Bayrağımızı asıldığı yerden kopartarak aldığı tespit edilmiştir.

Görevlilerimizce yakalama çalışmalarına istinaden E.K. ile M.L.M.A isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınmış, diğer şüpheli şahıs R.C.M olayın hemen ardından yurtdışına çıkmıştır.

Konu ile ilgili M.L.M.A isimli şahsın, Bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılmıştır. Diğer şüpheli şahıs E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama” suçundan adli makamlara sevk edilmiştir.

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