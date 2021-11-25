En genç vekil Sözcü Web TV’ye konuştu: Kepçeyle alıp, kaşıkla veriyorsunuz

TBMM’nin en genç isimlerinden biri olan 32 yaşındaki CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu "Öğrencileri dinleseydiniz, kaşıkla verip kepçeyle aldığınız 650 lirayla inanın övünmezdiniz, yüzde 50 enflasyonla uçurduğunuz ortamda bunun yetmediğini bilirdiniz" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM'deki Gençlik Spor Bakanlığı bütçesi, üzerinde yaptığı konuşmada ‘'Öğrencileri dinleseydiniz, kaşıkla verip kepçeyle aldığınız 650 lirayla inanın övünmezdiniz, yüzde 50 enflasyonla uçurduğunuz ortamda bunun yetmediğini bilirdiniz. Zaten atmaca gibi faiziyle geri alıyorsunuz, hani karşıydınız siz faize? ‘' dedi. TBMM'nin en genç isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Bankoğlu, şunları söyledi:

HANİ FAİZE KARŞIYDINIZ?

– O zaman kredilerin faizini silsenize. Bir gün karnınızı 19 lirayla doyurmayı deneyin; bakalım, doyuyor mu? Bir gece dünya standardı dediğiniz yurtlarda kalın, toplantılarınıza da online katılmayı deneyin; bakalım, bağlantı sıkıntısı yaşayacak mısınız? Almanya’da yurt kapasitesi 290 bin diyorsunuz ama Almanya’da 2 milyon öğrenci var, Türkiye’de ise 8 milyon öğrenci var.

MARKET ÜNİVERSİTELER

– Market açar gibi üniversite açtınız ama bu öğrenciler nerede yaşayacak, eğitimleri nasıl olacak, nasıl iş bulacaklar? Bu gençler ne yapacaklar? Üniversiteli işsizlik oranı yüzde 14, genç işsizlik yüzde 25 üstü; dört gençten 1’i işsiz. Bu ülkede tıp öğrencisiyken geçinemeyip inşaatlarda, mühendislik okuyup call centerda çalışan gençler var. Fırsat bulsa yurt dışına gitmek isteyen öğrenci oranı yüzde 81… 2019’de yurt dışına göçenlerin yüzde 16’sı, 25-29 yaş aralığında. Ekonomiden, adaletsizlikten, özgürlüklerinin olmamasından şikâyetçiler. Araştırmalar, gençlerin yüzde 90’ının torpilsiz iş bulamayacağına inandığını söylüyor.