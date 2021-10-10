En iyi kadın oyuncu seçilen Nihal Yalçın’dan, Tamer Karadağlı’ya tepki

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Nihal Yalçın, "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi. Nihal Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödül veren Tamer Karadağlı'ya da "Artık sus' mu diyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın, sahnede yaptığı konuşmada ‘İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim' mesajı verdi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir gecede kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Yalçın, “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

TAMER KARADAĞLI’YA TEPKİ GÖSTERDİ

Nihal Yalçın, konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya da tepki göstererek, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulundu.

Karadağlı ise, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını verdi. Yalçın’ın konuşması esnasında Karadağlı’nın hareketleri ise dikkat çekti.

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