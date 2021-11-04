Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 750 engelli öğretmen alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe başvuru ve ataması hakkında duyuru yayınladı. 750 engelli öğretmen ataması 8-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Engelli öğretmen alımı EKPSS puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe başvuru ve ataması hakkında duyuru yayınladı.

Duyuruya göre, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 750 (Yedi yüz elli) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verdiği atama müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, “2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.