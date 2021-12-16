Engelli vatandaştan Akşener’e: 650 TL ile geçiniyorum çok şükür

Kahramanmaraş’ta esnaf ziyareti yapan Meral Akşener'e engelli kartını gösteren bir vatandaş, "650 milyon (650 TL) maaşımla Allah’ıma binlerce şükürler olsun geçinip gidiyorum" dedi. Erdoğan aşığı olduğunu belirten vatandaşa Akşener, "650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun. Ne kadar güzel. Sen buna devam et” yanıtını verdi. Görüntülerin kısa kesitler halinde sosyal medya dolaşımına sokulup “Özür Dile Akşener” kampanyası başlatılmasına ise İYİ Parti'den tepki geldi.

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Elbistan ve Afşin ilçelerindeki esnaf ziyaretleri sonrası Göksun ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, girdiği bir esnafta yüzde 80 engelli vatandaş ile sohbet etti.

“ERDOĞAN AŞIĞI…”

Engelli kartını gösteren vatandaş, şu ifadeleri kullandı;

*Ben 650 milyon aylık engelli maaşı alıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, ayağınıza sağlık. Ben bir propaganda yapmıyorum. Allah'a çok şükür 2 tane de kızım var. Erdoğan aşığı… Hiç şeyi yok. Maskemi de takmadım ki tanısınlar.

“650 LİRA MAAŞIMLA GEÇİNİYORUM”

*650 milyon maaşımla Allah'ıma binlerce şükürler olsun geçinip gidiyorum. Ben 47 yaşındayım, bundan 20 yıl önceki Türkiye'nin halini biliyorum… Allah'a çok şükürler olsun, verdiği nimetlere şükürler olsun, hamdolsun ki bugünlerdeyiz. Biz bugünlere daha kötü günlerden geldik.

*Daha ileriye gidecek, yükselecek. Zaman lazım. Bunları biliyoruz seçmen olarak. 5-6 yıl oldu. Oyumu da kullanıyorum. Size sadece bir sorum kelime var; Bu askerlerimize kurşun sıkan, askerlerimize müdahale eden bir vatandaşımızı siz kol kola girip de, HDP ile CHP ile askerlerimize kurşun sıkan askerlerle yürüyorsunuz, bu bizi çok üzüyor.

*Bu yolda yürümeseniz de gerçekten sade, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz daha iyi olmaz mı? Saygımız sonsuz. Seçmenimize de, İYİ Parti'ye de saygımız sonsuz.

“650 LİRAYLA HARİKA BİR HAYAT YAŞIYORMUŞSUN”

Akşener'in videonun devamındaki vatandaşa, “650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun. Ne kadar güzel. Sen buna devam et” dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIP “ÖZÜR DİLE” DEDİLER

Akşener'in vatandaşla konuşması kısa kesitler halinde sosyal medya dolaşımına sokuldu ve “Özür Dile Akşener” kampanyası başlatıldı.

Başlatılan sosyal medya kampanyasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, söz konusu videonun uzun versiyonunu yayınladı.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

Poyraz, yapılan paylaşımlara, “Bu tagı açarken utanmadınız değil mi? Milleti için gecesini gündüzüne katan bir Genel Başkana attığınız iftira, kurduğunuz kumpas, attığınız pusular, salladığınız tehditler yetmedi değil mi? Ama ne saha ne de klavye elemanlarınız bu milleti artık aldatamayacak” şeklinde tepki gösterdi.

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