Engin Özkoç: Marketlerden sonra öğrenciler de terörist oldu

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonudur” açıklamasını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kalacak yeri olmayan öğrenciler, marketlerden sonra ikinci teröristler” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“YÖNETEMEYİNCE BİR DÜŞMAN…”

“Şimdi yeni teröristeler, zincir marketler. Zincir marketler düşman ilan edildi. Erdoğan da oyunu, tam bu popülist siyaseti, kurallarına göre oynuyor. Gıda fiyatları artıyor, gıda fiyatları artınca bir düşman yaratmak gerekiyor. Çünkü tarımı, esnafı yönetemiyor. Araziler, tarlalar boş, ekilmiyor. Yönetemeyince bir düşman… Kim bu? Zincir marketler.”

“ZİNCİR MARKETLERİ MAHALLENİN İÇİNE KADAR SOKTULAR”

“Bu zincir marketleri en çok destekleyen bu iktidar oldu. (Zincir marketleri) Mahallenin içine kadar soktular. CHP, ‘Bu zincir marketler şehrin dışında olsun. Pazar günü tatil olsun' dediğinde, kulaklarının üzerine yattılar. Mağdur olan bakkal oldu, mağdur olan küçük esnaf oldu. Şimdi AKP'nin işine böyle geldi, bir düşman yaratmak gerekti, bir düşman yarattılar; zincir marketler.”

“SARAYIN MUTFAK MASRAFI 5 MİLYON 484 BİN LİRAYA ÇIKTI”

“Asıl fahiş artışın, fahiş savurganlığın nerede olduğunu bir tek cümleyle anlatayım: Sayıştay raporu son incelemesinde; 2019'da Saray'ın mutfak giderleri 3 milyon 82 bin lira, yani 3 trilyon 82 milyon lira iken 2020'de 5 trilyon 484 milyon lira, yani bugünkü rakamla 5 milyon 484 bin liraya gelmiş. Kendi sarayında trilyonlarca lira mutfak masrafı için halkın parasından ayırıp; asgari ücretle evine ekmek götüremeyen insanlara, ‘Türkiye'de böyle bir sıkıntı var mı yahu? Ekmek yiyemeyen insanlar mı var?' demesini yadırgamak yanlış mıdır? Bu kişi halktan kopmuştur. Milletin ne yiyip ne içtiğinden bir haberdir.”

“SEN TÜRKİYE'DE YAŞAYAN ÇİFTÇİYE DÜŞMAN MISIN?”

“AKP çiftçi Hasan'ı düşünmüyor, Hans'ı düşünüyor. Nohut, mercimek, buğday, arpa, mısır, yulaf, temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamının gümrük vergisi neredeyse sıfır. Gübreye dünya vergi yükü yüklüyorsun, mazota yüklüyorsun, tohuma yüklüyorsun ama dışarıdan gelen gıdalara hiç vergi yükü yok. Sıfır vergiyle yurtiçine sokuyorsun. Sen Türkiye'de yaşayan çiftçiye düşman mısın?”

“MİLLETİMİZDEN NE İSTİYORSUN, DERDİN NE?”

“Sen millete düşman mısın? Sen Türkiye'de sadece Saray ve yandaşları mı yaşıyor sanıyorsun? Sen trilyonlarla saraylarında yatarken, millet açlıktan kırılırken neden emperyalist ülkelerin çiftçilerini destekliyorsun da Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçilerini desteklemiyorsun? Açık olarak söyle. Bizim milletimizden, çiftçimizden, esnafımızdan, öğrencimizden ne istiyorsun, derdin ne? Bunu bir an önce açıklaması gerekiyor Recep Tayyip Erdoğan'ın.”

“KALACAK YERİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER İKİNCİ TERÖRİSTLER”

“‘Yurt sorunu yok' diyor Erdoğan. Aynı, ‘Açlık sorunu yok' dediği gibi… Aynı, ‘Yoksulluk yok' dediği gibi… Kalacak yeri olmayan öğrenciler ikinci teröristler. Marketler de terörist… İçişleri Bakanı açıklıyor, ‘Şu kadarı şu terör örgütüne, bu kadarı bu terör örgütüne…' ‘Boğaziçi Üniversitesi'ndekiler terörist'… Milletvekilleri herhangi bir açıklama yaparlarsa, ‘Terör örgütleriyle beraber aynı açıklamayı yapıyorlar…' Herkes düşman. İşte popülist siyasetin karşılığı. Bir yıl içerisinde biz bu sorunu çözeceğiz ve açıkta kalan hiçbir öğrencimiz olmayacak.”

“İSTANUL'DAKİ ÖĞRENCİ SAYISI 802 BİN, YURDUN YATAK KAPASİTESİ 24 BİN”

“Erdoğan, devlet yurtlarının dışındaki cemaat yurtlarındaki her bir öğrenci için 750 lira destek veriyor. Ama dışarıdaki öğrencilere, ‘650 lira destek veriyoruz' diye övünüyor. YÖK'ün verilerine göre İstanbul'daki öğrenci sayısı 802 bin. Devlet yurdunun yatak kapasitesi İstanbul'da 24 bin. Öğrencilerin sadece yüzde 3'üne yetecek kadar kalacak yer var. Allah bu insanları ıslah etsin, insanlarımızı anlayacak hale getirsin.”