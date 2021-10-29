Enis Berberoğlu Davası’nda hukuka aykırı pek çok uygulama yapıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Yargıtay kararını, yanlış bulduğunu açıkladı.

Veli TOPRAK

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2 yıl önce alınan Enis Berberoğlu davasındaki kararı şöyle değerlendirdi: “TBMM Başkanı, kendisine gelen, milletvekili seçilmeye engel nitelikte bir suçtan dolayı hükmün kesin hüküm olduğunu tespit ettikten sonra bunu TBMM Genel Kurulu'na bildirmek zorundadır. Berberoğlu'nun yargılanmasında pek çok hukuka aykırılıklar yapılmıştır. Meclis Başkanı olarak Yargıtay'ın kararını yanlış buluyorum ama kesin hüküm.”

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Şentop, Meclis'e gelen milletvekili fezlekelerinden bazılarının iade edilmesi konusunda da “Fezleke geldiğinde Meclis Başkanının bunu suç işlenmiş mi, işlenmemiş mi, deliller zayıf mı, değil mi bunu inceleme yetkisi yok. Yetki, karma komisyonda. Komisyon isterse dönem sonuna erteler. Genel Kurula gelir” dedi. Enis Berberoğlu, MİT TIR'ları davasında suçlu bulunarak 13 Haziran 2017'de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milletvekilliği 4 Haziran 2020'de düşürüldü. Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de aldığı kararla, Enis Berberoğlu'nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkınının ihlal” edildiğine hükmetti. Berberoğlu, 11 Şubat 2021'de mahkeme kararıyla yeniden milletvekili oldu.