Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Enis Berberoğlu’nun avukatlarının yaptıkları ikinci itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi

Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye ilişkin Berberoğlu’nun avukatları tarafından 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve reddedilip 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ikinci itiraz dilekçesi de reddedildi.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 17:26, 25/02/2021
HaberlerGündem
Enis Berberoğlu’nun avukatlarının yaptıkları ikinci itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi

Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin düzenlenen fezlekeye ilişkin mahkemeye sunulan ikinci itiraz dilekçesini değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce verdiği kararda isabetsizlik olmadığını belirterek itiraza verdiği ret kararına yapılan itirazı da reddetmiş ve Berberoğlu’nun avukatlarının talebi üzerine dilekçeyi değerlendirmesi için üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönlendirmişti.

Üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın usul ve yasalara uygun olduğuna hükmetti.

İlginizi ÇekebilirTBMM'den AYM'ye 'Berberoğlu' yazısıTBMM'den AYM'ye 'Berberoğlu' yazısı
ANAYASA CHP istanbul mahkeme Meclis TBMM