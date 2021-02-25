Enis Berberoğlu’nun avukatlarının yaptıkları ikinci itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi

Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin düzenlenen fezlekeye ilişkin mahkemeye sunulan ikinci itiraz dilekçesini değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce verdiği kararda isabetsizlik olmadığını belirterek itiraza verdiği ret kararına yapılan itirazı da reddetmiş ve Berberoğlu’nun avukatlarının talebi üzerine dilekçeyi değerlendirmesi için üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönlendirmişti.

Üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın usul ve yasalara uygun olduğuna hükmetti.