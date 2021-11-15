Ensar Vakfı yöneticisi, ihalelerin abonesi oldu: 1 milyonluk sözleşme imzalandı

Yıllardır AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden milyonlarca liralık içecek ve gıda ihalesi alan Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin’in şirketi, belediyenin en son ekim ayında açtığı içecek ihalesini de kazandı. İhaleye tek başına giren Şirin Kardeşler Gıda ile belediye arasında 1 milyon 49 bin liralık sözleşme imzalandı.

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Üsküdar Belediyesi, 18 Ekim 2021'de “2021 yılı sosyal tesis işletmelerine muhtelif içecek alımı-2” ihalesine çıktı. Aralarında ayran, su, gazoz bulunan 34 çeşit içecek alımı için belediye yaklaşık maliyeti 1 milyon 117 bin TL olarak belirledi.

İlaheye tek teklif sunuldu. 1 milyon 49 bin liralık tek teklifin sahibi Şirin Kardeşler Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı. AKP'li belediye, ikincisini ekim ayında düzenlediği içecek alımı ihalesinin ilk kısmı için mayıs ayında ihale açmıştı.

O ihaleyi de yine tek teklifin sahibi olan Şirin Kardeşler, 386 bin 885 TL'ye almıştı. Üsküdar Belediyesi'nin nisan ayında 25 bin gıda kolisi almak üzere açtığı ihaleyi de 5 milyon 772 bin liralık tek teklifin sahibi Şirin Kardeşler Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi kazanmıştı.

ENSAR YÖNETİCİSİ İHALELERİN ABONESİ

Şirket, 2015 yılından beri içecek alımı için Üsküdar Belediyesi tarafından açılan milyonlarca lira tutarındaki tüm ihaleleri aldı. Üsküdar Belediyesi'nin gıda kolisi ve içecek ihalelerinin adeta abonesi olan şirket, İsmail Şirin ve İbrahim Şirin'e ait.

6 milyon liralık sermayeye sahip şirkette İsmail ve İbrahim Şirin yarı yarıya ortaklar. Ortaklardan İsmail Şirin, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi. Şirin Ensar Vakfı Üsküdar Şubesi’nin de başkanlığını yapıyor. AKP'li belediye daha önce de bazı mülklerini yurt olarak kullanmak üzere Ensar Vakfı'na bedelsiz olarak tahsis etmişti.

KUTU: NE ALINDI?

En son düzenlenen ihalenin şartnamesinde alınacaklar listesinde; aralarında bin 375 koli ayran, 4 bin koli bardak su, 3 bin koli cam şişe su, 3 bin 500 adet 2 litrelik limonata, 2 bin koli gazoz ve kola, 2 bin koli karışık meyve suyu, bin 500 koli maden suyunun da bulunduğu 34 kalem ürün yer aldı.

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