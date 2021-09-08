Erbakan’dan AKP’ye ‘ANAP’ benzetmesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’deki oy kaybına ANAP iktidarına benzetti. "ANAP’ın erime sürecinde kaybedeceğini görünce seçim sistemini değiştirmesi gibi, bugün de AK Parti iktidarı gidişatı gördüğü için seçim sistemini kendine göre ayarlama peşinde" dedi.

Veli TOPRAK

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP iktidarının gidici olduğunu asıl meselenin iktidara kimin geleceği olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden video yayınlayan Erbakan, şunları kaydetti:

METAL ÇÜRÜMESİ BAŞLADI

– Bugün Türkiye'de siyasi tabloya baktığımızda mevcut iktidarın arkasında yeterli halk desteğinin kalmadığı en açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Her geçen gün oyları hızla eriyor, çok farklı anketlerin sonuçları bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle genç seçmen bırakın oy vermeyi, artık iktidar temsilcilerini dinlemeye dahi tahammül edemeyecek hale gelmiştir.

– Metal yorgunluğu çoktan başladı, hatta artık metalin paslanması, çürümesi dönemi başladı. Artık ortaya itiraflar, itirafçılar çıkmaya başladı, bunlar yolun sonunun göründüğünün açık birer ispatıdır. Aynen ANAP'ın erime sürecinde kaybedeceğini görünce seçim sistemini değiştirmesi gibi, bugün de Ak Parti iktidarı gidişatı gördüğü için seçim sistemini kendine göre ayarlama peşindedir. Bütün bunlar artık bir iktidar değişikliğinin alametlerinin göstergesidir.

İNTİKAM HIRSIYLA HAREKET FELAKET GETİRİR

– İktidarın yerine intikam hırsıyla hareket edenlerin gelmesi halinde felaket olacağını belirten Erbakan, “Mevcut iktidar 20 senedir çok ganimet elde etti, çevresindekileri çok zengin etti, şimdi sıra bizde' anlayışıyla hareket edenlerden bir hayır gelemez. 10-15 sene hem AK Parti'nin, hem de AK Parti hükümetlerinin en etkili, en yetkili mevkilerinde görev yapan, dolayısıyla 15 sene boyunca yapılan tüm yanlışlardan sorumlu olan, ancak sonradan çıkıp ‘iyi olan her şey bizden, kötü olanlar başkalarından' deyip, aradan sıyrılanlardan da bir hayır gelmez. Referansı olmayan, denenmemiş, geldiği zaman ne yapacağı belli olmayan veya daha önce denenmiş ama ‘iş batırma’ belgesine sahip olanlardan hayır gelmez. Bütün bunlar bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybetmemize yol açar.