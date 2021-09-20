Erbakan’ın ziyaretinin ardından ilçe başkanına saldırı

Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın dün gittiği Kayseri Yeşilhisar'da ilçe başkanı Mehmet Akif Çetin’in saldırıya uğradığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniden Refah Partisi’inden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine dün yapmış olduğu ziyaretin ardından; ilçe başkanımız Mehmet Akif Çetin, bugün bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, başkanımıza acil şifalar diliyoruz” denildi. Mehmet Akif Çetin’in hastanede yaralı olduğu görüntülerin fotoğrafı Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

ERBAKAN: ŞİDDETLE KINIYORUM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, “Yeşilhisar İlçe Başkanımız Mehmet Akif Çetin'e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum” mesajı paylaştı.

İLÇE İLÇE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Erbakan, geçtiğimiz gün Kayseri'de bir dizi ziyarette bulunmuş ve açıklamalar yapmıştı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Erbakan, Tomarza, Develi, Yahyalı, İncesu, Yeşilhisar ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunmuştu. Erbakan'ın bu ziyaretlerinden sonra Yeniden Refah Partisi, “AKP hükümetine önerilerimiz” başlığında hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren bir bildiri yayımlamıştı.

İlginizi Çekebilir Erbakan'dan yeni açıklama: Aşı değil gen değiştirici