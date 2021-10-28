Erciyes Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Erciyes Üniversitesi kadrosuna, açılan ilan aracılığıyla 7 öğretim görevlisi alacak

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya 3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet Mezun Belgesi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili) 8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

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