Erdoğan ABD’ye gidiyor

19-22 Eylül tarihleri arasında New York'ta olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 291 milyon dolara inşa edilen Türkevi'nin açılışını yapacak.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere 19-22 Eylül’de ABD’ye ziyarette bulunacak.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek zirvede dünya liderlerine hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, zirve kapsamında bazı ülke liderleriyle de ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, ziyaretinde bir binanın da açılışını yapacak.

Türkiye, Amerika’nın New York şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nin karşısında 32 katlı bir gökdelen inşa etti.

Eylül 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından temeli atılan binanın yapımı tamamlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere önümüzdeki günlerde ABD’ye ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın açılışını da yapacak.

Türkevi'nin maliyeti konusunda farklı rakamlar ortaya atılmış ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerinden elde ettiği bilgiye göre New York'taki Türkevi binasının maliyeti 291 milyon 260 bin 400 dolar.

Yapımını İC İçtaş İnşaat'ın ABD’li Tishman’la birlikte üstlendiği proje 35 kat yüksekliğinde.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, bugüne kadar Türkiye devletinin yurtdışında yaptığı en büyük gayrimenkul yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

171 metre yüksekliğindeki binadan BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alıyor.

Başta Selçuklu olmak üzere, geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlanan binanın kapısı Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi.

Erdoğan, Türkevi'nin 2017 yılında gerçekleştirilen temel atma töreninde yeni bina ilgili şunları söylemişti:

“Eski Türkevi binası yeri isabetli olmakla birlikte ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelmişti. Bu vesileyle eski Türkevi IBM'den satın alınmıştır. Başbakan olduğum dönemde burası bize yetmez daha fazlasına lazım sağından solundan alabileceğimiz bir yer yok mu gayretine girmiştik. Tüm aşamalarıyla yakından ilgilendiğim bu projenin sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman haline getirme hedefindeyiz. Tam karşısındaki BM binasına asıl misyonunu hatırlatacak şekilde görev yapacağına inanıyorum.”

Yeni Türkevi Binası, BM binası, UN Plaza ve ABD’nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

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