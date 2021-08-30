Erdoğan açıkladı: MSB ile TSK aynı çatı altında toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, "Sağda solda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri aynı çatı altında toplanacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent’te Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi temel atma törenine katıldı. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karargahlarının aynı çatı altında toplayacak olan projeyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

– Böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız Projesi’nin temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmemizi önemli bir mesaj olarak görüyorum. Türkiye’nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi bir hale getirmiştir. Bunu da gerek bakanımla gerek Genelkurmay Başkanım ile enine boyuna değerlendirdik ve dedik ki bize müşterek bir merkez gerekiyor.

DÜŞMANA KORKU DOSTA GÜVEN

– Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyecek. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.

– İstanbul’un fethi Batı tarihinde çağ açıp çağ kapatacak kadar derin etkiler yapmıştır. İstanbul’un ve Anadolu’nun vatanımız olduğunu kabul edemeyenler hâlâ bunu dışa vurmaktadırlar.

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN GENİŞ VİZYONUYLA…

– Arkasına dönemin en büyük güçlerinin desteğini alan Yunan ordularına karşı kahraman ordumuzun kazandığı zaferi de Malazgirt’in yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. Çanakkale Zaferi’miz ve İstiklal Savaşı’mız adeta bize vatanımızı yeniden kazandırmıştır. Anadolu’daki üçüncü devletimiz olan cumhuriyetimiz döneminde de önemli dönüm noktaları yaşadık. Çorlu’da iştirak ettiğimiz Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi teslim töreninde de izah ettim. Gazi Mustafa Kemal‘in geniş vizyonuyla başlatılan çok sayıda projenin önüne kifayetsiz zihniyetlerle kesilmiştir.