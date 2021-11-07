Erdoğan açılışını yapmıştı! Davutoğlu ‘itibar yolsuzluğu’ dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Ilısu Barajı'na eski bakan ve AKP milletvekili Veysel Eroğlu'nun isminin verilmesini "Kamu kaynaklarından ekonomik rant elde etmek ne kadar yanlış ve yolsuzluksa siyasi prestij ve itibar elde etmek de o derece yanlış bir yolsuzluk türüdür. Bugün hizmete giren Ilısu Barajı’na eski bir bakanın adının verilmesi bunun en son çarpıcı örneğini oluşturmuştur" şeklinde yorumladı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ‘siyasi ahlak ve itibar yolsuzluğuyla' ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı ‘Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın son dönemlerdeki en çarpıcı ‘itibar yolsuzluğu’ örneklerinden biri olduğunu söyledi.

“BU DA BİR YOLSUZLUK TÜRÜDÜR”

“İtibar yolsuzluğu ilk kez partimizin temiz siyaset belgesinde adı koyulan, tanımlanan bir yolsuzluk türüdür” diyen Davutoğlu, ‘itibar yolsuzluğunu’ özetle “Kamu kaynaklarıyla yapılan bina, tesis ve komplekslere yaşayan siyasilerin, bürokratların adının verilmesinden kaynaklanan bir yolsuzluk türüdür. Kamu kaynaklarından ekonomik rant elde etmek ne kadar yanlış ve yolsuzluksa siyasi prestij ve itibar elde etmek de o derece yanlış bir yolsuzluk türüdür” şeklinde açıkladı.

Davutoğlu, hizmete giren Ilısu Barajı'na eski bakan ve AKP’de halen milletvekilliğini sürdüren Veysel Eroğlu’nun adının verilmesinin ‘itibar yolsuzluğunun en son çarpıcı örneklerinden biri’ olduğunu ifade etti.

“DIŞİŞLERİ BAKANI OLDUĞUMDA ADIMIN VERİLDİĞİ TABELAYI İNDİRTTİM”

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Dışişleri Bakanı olduğumda adımın verildiği bir okulda tabelayı indirtmiş ve başbakan olduğumda da bu genel ilkeyi bir siyasi ahlak ilkesi olarak bir talimatla bütün birimlere bildirmiştim.

* Gelecek Partisi olarak bu konuda tutumumuz açıktır. İktidara geldiğimizde kamu kaynaklarıyla yapılan hiçbir bina, kompleks, tesis, üniversite ve okula yaşayan siyasilerin adları görevleri ne olursa olsun verilemeyecektir. Biz adımızı binalara değil gönüllere yazmaya geliyoruz.

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