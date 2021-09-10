Erdoğan Bayraktar’dan 17-25 Aralık çağrısı

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Bağımsız bir savcı araştırsın, Yüce Divan'a gitmekten korkmam" ifadelerini kullandı.

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17-25 Aralık dosyası ile ilgili açıklamalarıyla Türkiye’nin gündemine oturan eski bakan Erdoğan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu… Bayraktar “Bağımsız bir savcı araştırsın, Yüce Divan’a gitmekten korkmam. 8 yıldır boğazımda bir düğüm var” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bayraktar, Gazeteci Fikret Bila’ya konuştu.

Bila, Bayraktar’la birkaç gün önce yaptığı görüşmeyi Halk TV yayınında şöyle anlattı:

* Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; ‘Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder’ diyor.

* Yani ‘ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu benim için çok önemli. Benim 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime’ diyor.

* O nedenle bir tarafsız savcı istiyor. ‘Mutlaka bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan’a gitmekten de korkmam’ diyor. Yani bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti.