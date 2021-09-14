Erdoğan: Ben de hayata işçi olarak başladım

Külliye'deki 'İşçilerle Buluşma' programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de bir zamanlar işçi olduğunu daha sonra siyasetin her kademesinde bulunduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Külliye’de ‘İşçilerle Buluşma’ programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– Farklı sektörlerde alın teriyle ekmeklerini kazanan kardeşlerimle bugün bu gazi mekanda, milletin evinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türk-İş Başkanı’mıza ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’mıza teşekkür ediyorum.

– Gönüllerinizden kopup gelen şu sevgi için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hayatına İETT’de işçi olarak başlamış, büyükşehir belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış, siyasetin her kademesinde bulunmuş bir kardeşinizim.

ASGARİ ÜCRETİ 16 KAT ARTIRDIK

– Emeğiyle alın teriyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet farkındayız. Bu hakların temini için gerektiğinde imkanları zorlama pahasına tercihimizi hep çalışanlarının emeklerinden yana kullandık.

– Asgari ücreti 16 kata yakın artırmamız milli gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelir ve refahını yükseltecek formüller üzerinde durduk. Kamu ve özel sektörü benzer yönde hareket etmeye yönelttik.

– Salgın ve saldırılar nedeniyle yavaşlasak da süratli bir toparlanma ile salgın öncesinin bile üzerine çıktık. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Allah’ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Çalışanlarımızın refahı ve ekonomide Türkiye’yi en üst seviyeye çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.