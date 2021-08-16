Erdoğan: Dünya küçüldü, Türkiye büyüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir açılışta "Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika ve altyapı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, “Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgü dolu haberlere rastlıyoruz. Yabancı kuruluşların büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediğini görüyoruz” diyerek, şunları söyledi:

– Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik.

– G20’de ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7’lik büyüme yakaladık. İkinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız. Haziran ayı itibariyle sanayi üretimi çeyreksel bazda yüzde 41, yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi. İhracatta ise yılın ilk yarısını rekorla kapattık. Temmuz’da ihracatımız 16.4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi.

– 12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk. Tüm bu rakamların detayına indiğimizde şu gerçeği görüyoruz. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyen günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.