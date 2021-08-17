Erdoğan: Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF 21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın sözü savunma sanayiindeki hedefimizin en güzel ifadesidir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF 21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu:

– Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilci katılmıştı. Bu defa 1236 firma ve temsilci ile fuarımızı düzenliyoruz. Ziyaretçi sayısının da 76 bin sayısını aşacağını ümit ediyorum. Burada yapılacak işbirlikleri ve yapılacak anlaşmaları şimdiden tebrik ediyorum.

3 MİLYAR DOLAR SINIRINI GERİDE BIRAKTIK

– Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar ve güven ikliminin sağlanmasının savunma sanayiindeki adil denge ile sağlanacağını düşünüyoruz. Savunma ve AR-GE harcamalarımızı dengeli bir şekilde artarak üzerimize düşenleri yerine getirme gayretindeyiz. Türkiye son 19 yıldır diğer pek çok alan gibi savunma sanayiinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Dışa bağımlılığı azaltma noktasında çıktığımız noktada hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik.

– Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56’dan 1500’e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayiinde dışa bağımlılık seviyesini yüzde 80’lerden yüzde 20 seviyesine indirmeyi başardık. İhracatımızda da bunun yansımalarını görüyoruz. Daha önce 250 milyon doları bulmayan ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı.

İDDİALI ARAÇLAR ÜRETİYORUZ

– Kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin başında İHA’lar geliyor. Başarısını sahada bizzat ispat etmiş SİHA’ların ihracatında dünyanın 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve gizli açık ambargoları aşmak için bu noktaya gelmiştir. Geldiğimiz seviye bizi çok büyük hedeflere yöneltmiştir. Geleceğin teknoloji ve ürünlerine yatırım yapıyoruz. Yapay zeka temelli hava, kara ve deniz alanında iddialı araçlar üretiyoruz.

– Atalarımızın, “Eğer barış istiyorsan savaşa daima hazır olmalısın” sözü bizim savunma sanayiindeki felsefemizin en güzel ifadesidir. Geçmişinde işgal, soykırım gibi suçlar bulunmayan bir ülke olarak gittiğimiz her yerde birlikte kazanmayı teklif ediyoruz. Balkanlar’da olduğu gibi Kuzey Afrika’da da, Güney Amerika’da da bunu yapıyoruz.