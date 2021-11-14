Erdoğan ‘Ekonominin kitabını yazdık’ dedi, Muharrem İnce kitaba isim önerdi

Doların 10 TL sınırını geçmesine tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şu ifadeleri paylaştı: “Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. 'Memleketi Nasıl Batırdım'"

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Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde “Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur” uyarıları yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, doların 10 TL olmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

İnce, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’ndaki konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarına eleştirenlere sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “‘Millet aç’ diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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