Erdoğan, G-20 Zirvesi’nde Biden ile baş başa görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği New York’ta ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştirememişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekim ayı sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

“BİDEN İLE İYİ BAŞLADIK DİYEMEM”

New York’ta açılışını yaptığı Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Benim Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem” ifadelerini kullanmıştı.