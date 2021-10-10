Erdoğan, iş insanı Hacı Ahmet Gür’ün cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı.
İş insanı Hacı Ahmet Gür’ün cenaze namazı Üsküdar’da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazının ardından kılındı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.