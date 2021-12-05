Erdoğan: İstanbul’un sahibi AK Parti’dir

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" dedi.

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Sakarya'da gerçekleştirilen AKP İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Reisi ara” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonu ile aradı.

Katılımcılara cep telefonuyla hitap eden Erdoğan’ın mesajı, Binali Yıldırım tarafından kürsüdeki mikrofondan dinletildi. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“KADIN VE GENÇLİK KOLLARI YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE OLMALI”

* 2023'e giden yolda özellikle bu tür istişari toplantılarının çok verimli ve faydalı olacağına inanıyorum. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum, o da şudur; artık 2023’e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun bir çalışmanın içerisinde olmamız lazım.

* Ana kademe alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine bir TeknoFest kuşağı olarak onlarda yoğun bir çalışma içinde olmalı.

“TEŞKİLATLARDA BİLE YAPTIKLARIMIZI BİLMEYENLER VAR”

* 2023 mücadelemiz adeta partinin kuruluşundaki o heyecan, o coşku ne ise şuanda da 2023 yürüyüşü aynı heyecanın bir göstergesi olmalıdır. Onun için çok yoğun çalışmanın içerisinde olmamız ve şu 19 yılda neler yaptıysak bu yaptıklarımızı tüm millete mal etmemiz gerekir.

* Eğer bunu millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilatta dahil. Bunları milletimize anlatmamız lazım.

* Her vatandaş AK Parti’nin eğitimde, ulaşımda, tarımda, dış politikada yaptığı ve bunlarla birlikte artık milletimiz sağına, soluna baktığında ‘bunlar zaten bizim eserimiz’ demeyi bunu göstermemiz lazım.

“İSTANBULUN SAHİBİ AK PARTİ’DİR”

* Bunun içinde İstanbul bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır. Çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlarda oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye’nin şuanda 15 milyon nüfusuyla İstanbul’un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti’dir.

* İşte şuanda seçimlerden bu yana İstanbul’da çivi çakılmıyor çivi. Ağaç dikilmiyor, İstanbul artık garip. 2023’le birlikte yeniden bir doğuşu, yeniden bir dirilişi başta İstanbul olmak üzere kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. (İHA)

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