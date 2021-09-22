Erdoğan kamulaştırma kararı almıştı! Yaşlı kadın böyle direndi

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın aldığı acele kamulaştırma kararını gerekçe göstererek, yıkım için başlatılmak istenilen tahliyelere esnaf ve konut sahipleri tepki gösterdi. Oturduğu binada evinin anahtarlarını görevlilere teslim etmek istemeyen yaşlı bir kadın, binanın giriş kapısını kilitleyerek belediye görevlilerine direndi.

Halil ATAŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Bursa’daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararını 25 Nisan’da imzalamış ve karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Kararın ardından bölge esnafı da Danıştay’a dava açmıştı. Davanın sonucunu beklemeyen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugün de esnaf ve konut sahiplerinin kapısına dayandı.

YAŞLI KADIN KAPIYI KİLİTLEYEREK UZUN SÜRE DİRENDİ

Oturduğu bina yıkılacak olan yaşlı kadın tahliye için gelen ekipleri içeri sokmamak için binanın dış kapısını içeriden kilitledi. Yaşlı kadın ikna edilemeyince olay yerine çilingir çağrıldı. Kapıyı çilingir yardımı ile açan görevliler, daha sonra polis ekipleri ile birlikte binaya girdi.

RANT PROJESİ İDDİASI

Söz konusu proje alanında 500'e yakın hak sahibi bulunuyor. Hanlar Bölgesi esnafı daha önce yaptıkları açıklamada, projeden tedirgin olduklarını belirterek, projenin ranta kurban edileceğini ileri sürülmüşlerdi.