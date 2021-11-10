Erdoğan Karamollaoğlu ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00’te başladı.

Görüşme öncesinde Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsattı.

“DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ”

Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, “Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

Seçimlerin bir denetleme aracı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, “Seçim başka, denetleme başka bir şeydir” diye konuştu.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Asiltürk 21 Nisan’da da Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Asiltürk, Erdoğan’ın KKTC gezisine de katılmıştı.

Partisinin Cumhur İttifakı’na katılması yönünde çalışma yürüten ve 1 Ekim’de vefat eden Oğuzhan Asiltürk’e muhalefet ettiği bilinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk’ün girişimleriyle ilgili olarak “Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur.” ifadesini kullanmıştı.

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