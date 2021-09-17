Erdoğan Mersin’de beklenen ilgiyi göremedi: Küçültülen meydan dolmadı, açılış ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de beklenen ilgiyi göremedi. Basına açık olarak Cumhuriyet Alanı’nda 16.00’da yapılması planlanan açılış törenine beklenen katılım sağlanmadı. Planlanan saatte boş olduğu gözlenen alanda toplu açılış töreninin 1 saat ertelenmesi dikkat çekti. TIR araçları ve demir bariyerlerle küçültülen Cumhuriyet Alanı, saatler 17.00’yi gösterdiği anda bile dolmadı.

Ali Ekber ŞEN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılışlar nedeniyle konuşma yapacağı Mersin'de beklenmedik bir manzarayla karşılaşıldı. Geçmiş yıllarda aynı alanı tıka basa dolduran Erdoğan, TIR araçları ve demir bariyerlerle bölünmüş Cumhuriyet Alanı'nı dolduramadı.

Saat 16.00'daki programın 17.00'ye kaydırılmasının sebebinin ilgisizlik olduğu öne sürüldü. 16.00'da çekilen fotoğraf ve görüntülerde neredeyse boş olan alan saat 17.00'de de tamamen dolmadı.

AKKUYU’YU HELİKOPTERLE İNCELEMEYE GİTTİ

Geceyi Mersin'de geçiren Erdoğan, gün içinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Erdoğan beraberindeki bakan ve milletvekillerinin de katıldığı basına kapalı yapılan toplantıdan sonra ise Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı hızla süren Akkuyu Nükleer Santrali'ne helikopter ile giderek incelemelerde bulunup Rus yetkililerden bilgiler aldı.

KÜÇÜLTÜLEN ALAN DOLMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ve saat 16.00'daki 341 adet ve 3.2 milyar TL'lik yatırım projelerinin toplu açılış programı için Cumhuriyet Alanı düzenlendi. Bir gün önce alanın çevresi ve meydana çıkan yolların tamamı demir bariyerlerle çevrildi.

Bayraklarla süslenen Cumhuriyet Alanı'nın 16.00'da çekilen fotoğraf ve görüntülerde neredeyse boş olduğu gözlendi. Geçmiş yıllarda Erdoğan'ın tıka basa doldurduğu alan bu kez TIR araçları ve demir bariyerlerle küçültmesine rağmen dolmadı.

Demir bariyerlerle çevrili Cumhuriyet Alanı'nın etrafında polis geniş güvenlik önlemleri alırken, alanın etrafında yer alan yüksek binaların damlarına keskin nişancı ve dürbünlü polisler yerleştirildi. Erdoğan gelmeden önce askeri ve polis helikopterleri alanın üzerinde sürekli tur attı.

BELEDİYE PERSONELİ YELEKLERİYLE KATILDI

Bu arada Cumhuriyet Alanı'na AKP'li Akdeniz Belediyesi'nin temizlik işleri bölümü çalışanlarının da kendilerine özgü iş kıyafetleriyle Cumhuriyet Alanı'na gelmeleri de dikkat çekti.

SÖZCÜ MUHABİRİNE AKREDİTASYON VERİLMEDİ

Öte yandan günler öncesinde Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gerekli belge ve negatif çıkan PCR test sonucu belgesini de ulaştıran SÖZCÜ Muhabiri Ali Ekber Şen'in basına açık olan programı takip etmesi için gerekli akreditasyon yapılmadı. Akreditasyon engeline takılan SÖZCÜ muhabiri Ali Ekber Şen, bu nedenle alana giremeden dışarıda görevini yapmak zorunda bırakıldı.

Erdoğan alana gelmeden önce İstiklal Marşı okundu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kısa birer konuşma yaptı. Bakan Elvan, 3.2 milyar TL bedeli olan 341 projenin kente kazandırıldığını dile getirerek, hükümet olarak Mersin'e özel bir önem verdiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17.45'te Cumhuriyet Alanı'na geldi. Erdoğan, Mersin'e yapılan yatırımlardan söz etti.