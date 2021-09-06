Erdoğan: Aşı konusunda zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı konusunda devlet olarak zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Aşı ile ilgili sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– Kökleri çok daha eskiye dayanan okulumuz Türkiye’ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine vesile olmuştur. Lisemizin öğrencilerini kutluyor, emek veren tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Burada çok önemli gördüğüm bir hususu vurgulamak istiyorum. Başarı tesadüften öte, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizi emeği olmasa bu başarıların hiçbiri olmazdı. Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz.

– Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Biz onlarla var olduk, onların emekleriyle hayatı çok çok farklı bir şekilde yaşamaya başladık.

– İnşallah yeni eğitim öğretim yılı Türkiye’nin gerçekleştirdiği büyük atılıma ivme kazandıracak, yeni ufuklar açacaktır. Öncesi sene başlayan ve tüm dünyayı derinden sarsan corona virüsü salgını eğitimi de ne yazık ki olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sert kısıtlamalara başvurdu.

– Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığının tehlikeye atmamak için azami özen gösterdik. Daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek, salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik.

– Ülke çapında salgına rağmen eğitimi sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi başarı ile yürüttük.

– Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikirlerine başvurduk. Sağlık Bakanlığı’mız okullarımızda alınması gereken önlemleri belirledi. Velilerimizin okullara çocuklarını güvenle gönderebileceği bir ortamı sağladık.

– Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin başında geliyoruz. Aşılamada uygulanan doz sayısı 100 milyon sınırına dayandı. İsteyen vatandaşlarımız ücretsiz olarak aşıya erişebilir.

– Aşı konusunda devlet olarak zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Aşı ile ilgili sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin.

– Çocuklarımızı çok özledikleri okullarından mahrum etmemek için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Uzun bir aradan sonra yeniden okullarına kavuşan evlatlarımız bu ülkenin geleceğidir.