Erdoğan ‘ölü sayısı 170’i buldu’ dedi, Batı’ya tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar şunu gösteriyor, dünyadaki en güçlü ülkelerin girdikleri yerden hassas çıkmaları gerekirdi ama öyle olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle bölgelerden ayrılmak ciddi sonuçlara yol açtı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu. Kabil’deki saldırıya değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan’daki ölü sayısı 170’i buldu. Tüm bunlar şunu gösteriyor, dünyadaki en güçlü ülkelerin girdikleri yerden hassas çıkmaları gerekirdi ama öyle olmadı.

*Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle bölgelerden ayrılmak ciddi sonuçlara yol açtı.

*Afganistan’da 20 yıldır büyük emeklerimiz oldu. Ülkedeki ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz.

*DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz verdik, veriyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR…

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