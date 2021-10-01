Erdoğan, Paris İklim Anlaşması’nı TBMM’ye gönderdi

BM Genel Kurulu'nda, Paris İklim Anlaşması'nı ekim ayında TBMM'nin onayına sunmayı planladıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı TBMM'ye gönderdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris İklim Anlaşması’nı TBMM’ye gönderdi.

Erdoğan, Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Paris İklim Anlaşması’nı ekim ayında TBMM’nin onayına sunmayı planladıklarını duyurdu. Böylece Türkiye, 6 yıl önce imzaladığı anlaşmayı resmen yürürlüğe koymak için beklenen adımı atacağını taahhüt etti.

Türkiye’nin söz konusu anlaşmayı Meclis’te kabul ederek yürürlüğe sokması, çevrecilerin ve iklim uzmanlarının uzun süredir talep ettiği bir adımdı.