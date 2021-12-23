Erdoğan partililere seslendi: Biz kimiz ya?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Biz neyiz ya? Kuluz kul. En sonunda gideceğimiz yer toprak. Topraktan geldik toprağa gideceğiz.

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Partisinin Kızılcahamam Kampı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

– AK Parti belediyelerdeki başarısıyla milletimizin gönlüne girmiş, oradan merkezi yönetime gelmiş bir partidir. Başarımızı artırarak sürdürmemiz şarttır. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak, belediyelerimizi de o kadar güçlü destekleyebiliriz. 2023 Haziran’daki seçime göre hazırlanmanızı istiyorum.

– Hep birlikte daha çok çalışacağız. Adeta bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek hedeflerimize yürüyeceğiz. Birbirimizin ayağına, sırtına basarak değil, birbirimiz ile el ele, omuz omuza mücadele etmeliyiz.

– Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi taktirde sorun katlanarak büyür. Biz neyiz ya? Kuluz kul. En sonunda gideceğimiz yer toprak. Topraktan geldik toprağa gideceğiz.

– AK Parti’de siyaset yapan herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sizlerden ricam teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması için vereceğiniz katkılar için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İtimadımı, umudumu boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum.

– Muhalefet, yaptıkları icraatlar üzerinden değil sadece ve sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleri ile bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu ara 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan. O yalan söyledikçe sağ olsun yargı da kararını olumlu şekilde veriyor. her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara ödedikleri paranın haddi hesabı yok.

– Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul’da, Ankara’da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır. Genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür.

– CHP Genel Başkanı Şanlıurfa’ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması… Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.

– Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı’nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. CHP Genel Başkanı belediyelerinde tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.

Sizler duruşunuzla, işinizle bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi durumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın.