Erdoğan Toprak: Varlık Barışı’nın kime hizmet ettiği ‘Pandora Belgeleri’yle ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, iktidarın servet aktardığı yandaşlarının bile iktidara güvenmeyip, paralarını vergi cennetlerine taşıdığının Pandora Belgeleriyle ortaya çıktığını belirtti.

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Paradise, Panama ve son olarak Pandora Belgeleri ile dünya çapında yaşanan sarsıntı sonrası, şeffaf demokratik ülkelerde yargı ve hükümetlerin, parlamentoların soruşturma başlattığını vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

* Türkiye'de bugüne kadar en kapsamlı servet ve vergisiz kazanç afları, AK Parti hükümetlerince 7 kez çıkartılan Varlık Barışı adı altındaki servet affı yasalarıyla gerçekleştirildi.

* 2008, 2011, 2013,2016, 2018, 2019 ve sonuncusu 2021 yılbaşında uygulamaya giren yasalarla, yurt dışındaki 200-300 milyar dolar arasında olduğu hesaplanan varlıkların ülkeye getirilip, ekonomiye kazandırılacağı vaat edildi.

* Asgari ücretli bile gelir vergisi öderken iktidar, bu yasalarla milyarlarca dolarlık servet sahiplerine kazancın kaynağını sormama, vergi talep etmeme, inceleme-soruşturma açmama taahhüdünde bulundu.

* Cumhurbaşkanına servet affını uzatma yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı bu yetkisini yılsonuna kadar 6 ay daha süreyi uzatarak kullandı.

“İSİMLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜN İKTİDARA YAKIN İSİMLERDEN OLMASI TESADÜF MÜ?”

Pandora Belgeleri’nde Türkiye’de adı geçenlerin büyük bir kısmının AKP’ye yakın isimlerden oluştuğunu belirten Toprak,

“Pandora Belgeleri adıyla sızan ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) sayesinde incelenen milyonlarca belgeyle pek çok ülkedeki siyasilere, iş insanlarına, sanatçı-sporcu vb. kişilere ait vergiden kaçırılan servetlerin kâğıt üzerinde kurulan şirketler üzerinden vergi cennetlerine aktarıldığı ortaya çıktı.

Türkiye'den 220 ismin belgelerde yer aldığı açıklandı. Açıklanan isimlerin önemli bölümünün hazine ve döviz garantili, davet usulüyle verilen kamu ihaleleriyle kamu-özel iş birliği projelerinden, kamu bankalarının milyarlarca dolarlık kredilerinden beslenen iktidara yakın yandaş müteahhitler, medya patronları olması bir tesadüf mü?” diye sordu.

“BU BAĞIŞLAR, KOMİSYON MU, HARAÇ MI, İHALELERDEN PAY MI?”

Toprak sözlerine şöyle devam etti:

* Anlaşılan bu kişiler bu iktidara güvenmedikleri için elde ettikleri servetleri, yüz milyonlarca-milyarlarca doları, vergisiz şekilde vergi cennetlerine taşımışlar. Dövizler, altınlar yurt dışına götürülmüş, malikanelere, lüks gayrimenkullere, yatlara, hesaplara yatırılmış. Yüz milyonlarca dolar, isimsiz birilerine-bir yerlere bağışlanmış! Bu bağışlar, komisyon mu, haraç mı, ihalelerden pay mı, rüşvet mi, hayır-hasenat mı? Meçhul!

* İktidar, 2006'da Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. Maddesinde yaptığı değişiklikle, vergi cennetlerine para aktarmayı yasallaştırırken, bu paralardan yüzde 30 vergi kesileceğini de yasaya koydu. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla bir gecede vergileri artıran, TBMM'ye 60 maddelik yeni vergi düzenlemeleri gönderen iktidar, nedense yasa uyarınca yayınlanması gereken vergi cenneti ülkeler listesini bugüne kadar yayınlamadığı için, bu madde 15 yıldır uygulanmıyor.

“İKTİDAR, VARLIK BARIŞI ADI ALTINDA VERGİSİZ-KAYIT DIŞI MİLYARLARA KILIF UYDURUYOR”

* İktidar, kendi çıkardığı yasayı çiğneyip, Varlık Barışı adı altında vergisiz-kayıt dışı milyarlara kılıf uyduruyor. Sokakta kâğıt toplayanların depolarını basıp üç kuruşlarına göz diken, ceza yağdıran, tutuklayan iktidar, diğer yanda kâğıt üzerindeki şirketlerle milyar dolarları vergisiz yurt dışına çıkaranlara dokunmuyor. Yandaş müteahhitler, patronlar da artık iktidarın gidici olduğunun haksız kazançların, servetlerin hesabının sorulacağının farkındalar ve yurt dışına kaçış yolundalar!”