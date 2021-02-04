Erdoğan ve Bahçeli’den kritik ‘anayasa’ görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan’ın yaptığı yeni anaya çağrısının ele alındığı belirtildi. Görüşme sonrası iki lider de açıklamada bulunmadı.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni bir anayasa mesajı veren Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Esasen sorunların kaynağının 1960’tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim bu vesayet izini silmek mümkün olmuyor.

* Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilci ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef sonuca ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz.

* Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir. Anayasa çalışması gizli saklı mahfillerde terör örgütü ile irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesi ile zihni kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir.

* Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir.

* Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

BAHÇELİ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Erdoğan’ın çağrısı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli ise, “Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir. Elbette yeni sisteme müzahir ve müstahak bir anayasanın yazılması mecburiyet olmasının yanı sıra demokratik bir mükellefiyettir” açıklamasında bulunmuştu.