Erdoğan’dan fahiş fiyat açıklaması: Firmaların üzerine gideceğiz

TBMM'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rekabeti bozan piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27’nci dönem 5’inci yasama yılı açılış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün hayatını kaybeden, önemli siyasi sorumluluklar edinmiş abim, değerli dost Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet diliyorum.”

“Malazgirt Zaferi’nden beri bu topraklardaki varlığımızın sürmesi için emek veren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. Meclis’imiz iki defa gazilik unvanı ile müşerref olmuştur. 15 Temmuz’da Meclisimiz kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin vermemiştir. Her biri diğerinden daha yoğun geçen yasama yıllarında ülkelerine hizmet eden vekillerimizin gayretleri hürmetle tarihe kaydedilmiştir.”

BU MİLLETİN SIRTI YERE GELMEZ

“Milletimiz şunu artık çok iyi biliyor; TBMM’nin ışıkları açık ise, milletvekilleri çalışıyor ise Allah’ın izni ile bu milletin sırtı yere gelmez. Son yıllarda üretkenliği daha da artan Meclisimizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu için elinden geleni yapacağından şüphe duymuyorum.”

“Bir süre önce gündeme getirdiğimiz, ülkemize yeni anayasa kazandırma teklifinin de Meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.”

PARTİLER TEKLİFLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMALI

“Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis’indir. İlk anayasa teklifimize katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı. Yeni anayasanın başarıyla hayata geçirileceğini umut ediyorum.”

HER YERE GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE GİRİYORUZ

“30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle yeniden bir araya geleceğiz. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve Türkiye’ye buram buram kin kokan tutumları asla unutmayacağız. Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm kapsamındaki çalışmalarına destek olduk. Her yere alnımız ak bir şekilde göğsümüzü gere gere gidiyoruz.”

İNSANLIKTAN UZAK DAVRANIŞLAR SERGİLEYENLER OLDU

“Artık 10’uncu yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye, tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. Ellerinde ne varsa alınıp, işkence edilen insanlarla karşılaşıyoruz. Bu insanlık dışı tutumun sahipleri BM kararlarını da çiğnemektedir. Akdeniz’in karanlık sularında her yıl ne kadar insanın hayatını kaybettiğinin istatistiği tutulamıyor.”

ŞİŞİRİLEN BALON KISA SÜREDE PATLADI

“Hiç kimsenin mutlak bir güvenlik ve refah fanusu içinde yaşamadığı, herkesin bu dünyanın bir parçası olduğu zamanla daha iyi anlaşılacaktır. İkiyüzlülüğün benzerini Suriye’deki terör örgütleri konusunda da yaşıyoruz. Sadece Türkiye, bu karanlık örgütle sahada karşı karşıya gelmiş ve birileri tarafından şişirilen balonu kısa sürede patlatmıştır.”

“Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sananlar, yaşanan her siyasi çalkantıyla işin öyle olmadığını görmeye başlıyorlar. Afrika’daki kıtlığın tüm insanlığın ortak sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacaktır.”

BÖLÜNEREK BÜYÜYEMEYİZ, PARÇALANARAK GÜÇLENEMEYİZ

“Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline dönen vizyonu TBMM’den başlayarak ülkemizin tüm fertleriyle sahiplenmeliyiz. Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz.”

KÜRT SORUNUNU TÜM BOYUTLARIYLA BİZ ÇÖZDÜK

“Ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri de güvenlik stratejimizi değiştirmektir. Sınırlarımızın dibinde bir veya bir kaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır’daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hâlâ istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Diyarbakır annelerinin şanlı direnişleri ile terör örgütünü tir tir titrettikleri bir dönemi başlattık.”

IMF VE DÜNYA BANKASI YÖNETİM KRİZİ İÇİNDE



“Ekonominin sorumluluğu da bize aittir. Birilerinin sürekli nerede diye durdukları MB rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. İşsizlik küresel sorun olarak varlığını devam ettirirken pek çok ülkede borçluluk oranları tarihi seviyelere ulaştı. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar ciddi bir yönetim krizi içindeler.”

“Böylesine kritik bir dönemde iktidar ve muhalefet ile bazı hakikatleri açık yüreklilikle ortaya koymak zorundayız. Bu salgının Türkiye’de çıkmadığı, ülkemizin dünyanın maruz kaldığı krizin etkilerine maruz kaldığını kabul etmemiz gerekiyor.”

GEÇEN SENEYİ BÜYÜMEYLE KAPATTIK

“Son 8 yılda yaşadığımız teker teker her olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye de yansımaları olmuştur. Salgınla da böyle bir süreçte karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. İhtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya devam edeceğiz.”

“Geçen seneyi büyümeyle kapattık. Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi dönemine göre istihdamını arttıran sayılı ülkelerden bir tanesi…”

CARİ DENGEDE ÖNEMLİ BİR İYİLEŞME BAŞLADI

“Milli gelirimizi bir trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. elde edeceğimiz büyümenin kalitesi, gençlerimize yeni iş imkanları sağlaması bizim için kritik önemdedir. 2021 için belirlediğimiz ihracat hedefinin üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Cari dengede önemli bir iyileşme başladı.”

“Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını bekliyoruz.”

ERKEN UYARI SİSTEMİ

“Gıda tarafında gerek kuraklık, gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de fahiş fiyat artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemi’dir. Rekabet politikalarımızı da mercek altına aldık. Rekabeti bozan piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.”