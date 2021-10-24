Erdoğan yine 3-4 çocuk tavsiyesinde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu. "Yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum" diyen Erdoğan, "En az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinden “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programının görüntüleri paylaşıldı.

Sazova Parkı’ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“KAT ETMEMİZ GEREKEN ÇOK MESAFE VAR”

*Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum, her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık.

*Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir.

*Eşimin, kız çocuklarımızın okula gitmesinden lise eğitimi tamamlama programına kadar bu çerçevede başlattığı her girişime samimiyetle destek oldum ve bunun ilkini de Şanlıurfa’da başlattık.

*Ülkemizde partisinde gerçek anlamda kurumsal ve etkin kadın kolları teşkilatını kuran ilk parti, AK Parti’dir. Siyaset yanında bürokraside ve iş dünyasında kadınlarımızın hak ettikleri yeri almak için verdikleri mücadelenin de hep yanında oldum.

*Kadınları sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkartıp, müstakil bir girişimci, müstakil bir üretici, müstakil bir iş insanı haline getiren her adımı destekledim.

*Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir. Elbette hala kat etmemiz gereken çok mesafe var.

*Ama kazanımlarımıza baktığımızda bundan sonrası için daha umutlu olmamız, daha büyük hedefler koymamız konusunda herhangi bir mani göremiyorum. Elbette kadınlarımızı hayatın her alanında desteklerken, onların aile içindeki konumlarını, özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmedik.

*Hiç şüphesiz bu konuda da eksiklerimiz olabilir. Önümüzdeki dönemde, eğitim ve üretim sürecinde olduğu gibi aile içindeki konumları itibarıyla da kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız.

“BAZI SAPKIN BEYİNLER…”

*Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı’da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız.

*Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum.

*Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette, kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz. İnsanın eşref-i mahlukat sıfatının, diğer tüm vasıfların önünde ve üstünde olduğunu asla unutmuyoruz.

*Geçmişte yapılan hiçbir hata, hiçbir kötü örnek bizim referansımız olamaz. Biz ilk insanlar Hz. Adem ile Hz. Havva’dan beri herkesin Allah önünde eşit olduğuna, farkın takvada ortaya çıktığına yürekten inanıyoruz.

“ÜÇ ÇOCUK HEDEFİNİ MAŞALLAH TUTTURMUŞSUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sözü programa katılan kadınlara verdi, sorularını yanıtladı.

Makine mühendisi ve yüksek lisans öğrencisi olduğunu ifade eden Sedef Çıraklı’nın, babalar için kız çocuklarının yerinin ayrı olduğunu dile getirerek, 4 çocuk babası olarak genç babalara ve baba adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunacağını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Az önce felsefe hocamızın üç çocuğu vardı, yani bizim hedefi maşallah tutturmuşsun. Bundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Kız çocuklarının bambaşka olduğunu, kendisinin iki kızı, iki oğlu ve kız torunlarının bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

*Hakikaten anneler babalar olarak gerek kız gerek oğlan evlatlarımızın kadr ü kıymetini iyi bilmemiz lazım, onları da iyi yetiştirmemiz lazım ama iyi yetiştirirken de özellikle bizim kendi değerler silsilemiz içerisinde, İslam ahlakıyla yavrularımızı yetiştirmemiz herhalde bizim üzerimize olan görevi yerine getirmemizin en önemli bir neticesi olacaktır.

*Buna öyle zannediyorum ki pek dikkat edilmiyor ve çocuklarımızı bu noktada hassas ele almıyoruz, hassasiyetle onları bu noktada eğitmiyor, yetiştiremiyoruz ve bundan dolayı da maalesef şu anda sadece ‘nasıl olsa okula gönderiyorum yeter’, bence yetmiyor.

*Anne, her şeyden önce öğretmenden bana göre çok daha önde bir mürebbiyedir. İşi evde başlatmak lazım. Tabii ki öğretmenden de bunun ayrıca değerler silsilesi içerisinde bir desteğini almamız lazım.

“EN AZ 3-4 ÇOCUK TAVSİYESİNDE BULUNUYORUM”

Sevginin, saygının, karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın hakim olduğu bir aileyi yıkmaya hiçbir gücün yetmeyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum. Gençler ‘biraz daha erteleyelim’ havasındalar. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum. Bunun için de her katıldığım nikahta mutlaka diğer tavsiyelerin yanı sıra en az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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