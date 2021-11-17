Erdoğan yine Akşener’i hedef aldı: Ne yazık ki bu çatı bunu da gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele Genel Başkan'ı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı ya? Ne yazık ki bu çatı bunu da gördü" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açıklamasıyla ilgili, “Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan sıkılmadan hâlâ onların hukukunu biz koruduk diyorsun” ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

* Meclisimiz milletimizin göz bebeğidir. Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin milletvekilliği sakıt olmuştur.

MERAL AKŞENER’İ HEDEF ALDI…

* Bu küfürbaz, terbiyesiz kişiliklere hak ettiği derslerinde sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez

* Hele hele Genel Başkan’ı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından ‘yavşaklar’ diye bir ifade çıkar mı ya? Ne yazık ki bu çatı bunu da gördü.

* Ben diyorum ki millet bu bayana gereken cevabı inşallah 2023’ün haziran ayında verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez.

* Hani bacıydı kendisi de, öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz.

* Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez. Ülkenin 2. büyük partisinin de bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüştür.

* Biz bunların sürekli aynı yalanları tekrarlamasına alıştık. Doğrudan ülkemizin güvenliği, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır.

* CHP’nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye’yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP’nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘HELALLEŞME’ MESAJINA CEVAP

* Kılıçdaroğlu, devlet nasıl yönetilir, anayasa ve yasalarımız neyi emreder, eldeki imkanlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor.

* Bazı hususlar var ki oralarda dikkatli olmak lazım. Daha dün tezkerelere evet diyenleri ihanetle suçlarken bugün PKK’yı bitirmekten söz ediyor.

* Son günlerde bir de helalleşelim demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor… Önce ona bakalım.

* Evet, dün helalleşme kavramında böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar garip değil mi?

* Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan, hâlâ diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk diyor. Hayatın yalan!

* Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi?

* Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok.

*CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*Türkiye siyasi ve ekonomik olarak tarihinin en kritik kavşaklarından birine ulaşmıştır.

*Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yol diğer tarafta eski Türkiye’ye giden yol var. Ülkemizi 2023 yolunda tutmaya çalışırken birileri de öteki yolu zorluyor.

* Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız olayların ekonomik sonuçları da oluyor. Ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. 2018 ağustosundan itibaren Türk ekonomisini tamamen çökertmeye yönelinen saldırılar yaşadık.

*Küresel salgın krizinin tetiklediği gelişmeler bize bu tuzakları kuranları daha beter durumlara düşmüştür.

*Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir.

*Biz bu vahim tablo içinde geçen 19 yılda kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde üretim, ihracat, istihdamımızla iyi bir yerde duruyoruz.

*Şayet, 2022’yi ve 2023’ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.

*Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri 3-4 kat artan, doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi fiyatları kontrol altında tutuyoruz.

“AVRUPA’NIN EN UCUZ FİYATLARI İLE BİZ SUNUYORUZ”

*Doğalgazı maliyetinin 4’te 1’i, elektriği maliyetinin yarısına konutlara ulaştırıyoruz.

*Akaryakıtı Avrupa’nın en ucuz fiyatları ile biz sunuyoruz. Yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz.

*Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz.

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