Erdoğan ‘yurt sorunu yok’ demişti… AKP’li başkan: Bin 300 öğrenci başvurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt bulamayan öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdükleri eylemlere tepki göstererek, ‘yalan söylüyorsunuz’ demişti. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yurt sorunu yaşayan bin 300 öğrencinin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Müslüm EVCİ

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Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan ve okullarını bırakmak zorunda kalan onlarca genç Türkiye'nin birçok yerinde “Barınamıyoruz” eylemi başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, sokakta kaldıklarını söyleyen öğrencilerin yalan söylediğini ifade ederek, “Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan” demişti. Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada ise, “Parklarda bankların üzerinde sere serpe yatanlar bunlar öğrenci mi? Bunlar aynı Gezi’de olduğu gibi teröristler” dedi.

“YURT BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCİ SAYISI ÇOK AZ”

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise öğrencilerin barınma sorunu için AKP'li belediyelerin seferberlik başlattığını duyurmuştu. Özhaseki yaptığı açıklamada ise “Muhalefet üzülecek ama belediyelerimize kalacak yer başvurusunda bulunan öğrencilerimiz çok az. Müracaat edenler de misafirhanelere, otellere çoktan yerleştirildi bile” ifadelerini kullanmıştı.

“BİN 300 ÖĞRENCİ BAŞVURDU, 750’SİNİ YERLEŞTİRDİK”

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise düzenlediği basın toplantısında Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aksine öğrencilerin yurt sorununu kabul etti. 3 devlet üniversitesi bulunan Konya'da belediyeye barınma sorunu yaşayan bin 300 öğrencinin başvurduğunu ifade eden AKP'li Başkan Uğur İbrahim Altay şunları söyledi:

“Barınma ile ilgili bize bin civarında başvuru yapıldı. Bunlardan 750'sini yerleştirdik. Bu yıl Konya'da 20 bin yeni kayıt var. Konya'nın yurt kapasitesi ise 35 bin. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki yurtlar da bu hafta açılmış olacak. Biz burada büyük bir krizle karşı karşıya değiliz. Krizin kaynağı 2 yıldır devam eden pandemi nedeniyle öğrenci gelmemesinden dolayı evlerin bir kısmının öğrenciden ziyade başkasına kiraya verilmesi. Tüm bunların yanında Konya'daki öğrenci yurtlarının standardı çok yüksek. Biz özellikle yedekte kalıp, 20 gün sonra KYK'ya yerleşecek öğrencilerle ilgili bir hizmet sunuyoruz. Şu an buna da 1300 civarı başvuru var. 750'sini yerleştirdik. Şu an Konya'da dışarda kalan bir öğrencimiz bulunmuyor.”

ERDOĞAN ‘SORUN YOK’ DEDİ AMA AKP’LİLER KAPASİTE ARTIRIYOR, OTELİ YURT YAPIYOR

Bursa’da bir yıl içerisinde yapımı tamamlanması beklenen projelerle 7 binlik yurt kapasitesinin 15 bin 700’e kadar çıkacağını açıklayan AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci yurtlarının yeterli olduğu açıklamalarıyla çelişmişti.

AKP Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ise Bodrum’da turizm uygulama otelinin bu yılki eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yurt olarak tahsis edildiğini açıklamıştı.