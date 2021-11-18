Erdoğan’a sure eleştirisi: Madem ‘Nas’ diyorsunuz, faizi sıfırla

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, faizle mücadelede 'Nas' suresini örnek gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Madem faiz kötü bir şey neden sıfırlamıyorsunuz? Öyle 'Nas' deyip de insanların gönül dünyasına, kalplerine bir dokunup kaçıp gitmek yok.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Çorum İskilip İlçe Kongresi’nde konuştu. Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararına değinen Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın partisinin dünkü grup toplantısında faizle mücadelede ‘Nas’ suresini örnek göstermesini eleştirdi.

– Merkez Bankası iki ay önce ne yaptı? Sayın Erdoğan’ın talimatıyla faizi 19’dan 18’e indirdi. Geçen ay ne yaptı? 18’den 16’ya indirdi. Bugün ne yapacak göreceğiz. Saat 2’de açıklayacaklar. Ben şimdi buradan bir soru sormak istiyorum, yüzde 19 faiz kötü bir faiz de şu andaki yüzde 16 iyi bir faiz mi? Değil.

KENDİNİZİ MERKEZ BANKASI’NIN BAŞINA ATAYIN

– Madem faiz kötü bir şey neden sıfırlamıyorsunuz? Öyle ‘Nas’ deyip de insanların gönül dünyasına, kalplerine bir dokunup kaçıp gitmek yok. Amerika’da faiz sıfır, Avrupa’da eksi. Madem ‘Nas’ diyorsunuz indirin faizi sıfıra neyi bekliyorsunuz? Niye bekliyorsunuz? Faiz kötüyse ve faizin talimatla düşeceğine inanıyorsanız indirin sıfıra. Benim Sayın Erdoğan’a ayrıca bir tavsiyem var. Gerçekten şu Merkez Bankası başkanlarını getir götürle, gece yarısı kararnamelerle, imzayla hiç uğraşmayın diyorum. Kendinizi Merkez Bankası’nın başına atayın olsun bitsin.

FAİZ LİYAKATLİ KADROLARLA DÜŞER

– Burada cumhurbaşkanının bilmediği çok önemli bir konu var. Ben hep söylüyorum, bilmiyor, bilen insanlarla da çalışmıyor. Sorun burada. Bildiğini zannediyor. Yüksek faizi hiç kimse istemez ancak faiz de talimatla düşmez. Faiz nasıl düşer biliyor musunuz? Faiz, güven ortamının sağlanmasıyla düşer. Faiz öngürülebilirlikle düşer. Faiz hukukla düşer, adaletle düşer. Faiz, liyakatli kadrolarla, istişareyle düşer.

İŞ BİLMEZLER EKONOMİMİZİ MAHVETTİLER

– İçim parçalanıyor. Bir inat uğruna bu iş bilmezler ekonomimizi mahvettiler. Yazık, günah yahu. Çiftçisinden emeklisine, esnafından öğrencisine, gencine, toplum olarak kan ağlıyoruz. Bunun tek sebebi kötü yönetim. Başka bir şey değil. Bu ülkenin haysiyetli insanları böyle kötü bir yönetimi hak etmiyor. Gerçekten şu anda ağır bir ekonomik krizin içindeyiz. Sokaktaki herkesten duyduğumuz gibi önümüzü göremiyoruz. Ne olacak belli değil.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan partisinin dünkü grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

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