Erdoğan’dan AKP’lilere çağrı: Teşkilattan ayağı soğuyanların ayağına gidin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını sonrası Diyarbakır’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu:

– Sevgili gençler, kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta önem görüyorum. Biz bugün sadece açılış ve ziyaret yapmaya gelmedik, aynı zamanda Diyarbakır’ı dinlemek için geldik. Kavlimizi yenilemek için geldik. Sizlerin görüşlerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum. Toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

– Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın bir safhasında ne de AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık.

– Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Bu kutlu yolda bize, milletimize, ülkemize kefen biçenlere inat dimdik yürüyoruz. Dicle’nin kuzularının çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyoruz.

TESPİT EDİP, İLETİŞİM KURACAĞIZ

– Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan değil, 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

– Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek, 2023’e giden süreçte de bizi ağır süreçlerin beklediği görülüyor. Dikkat ederseniz son günlerce CHP’li siyasetçilerin beyanların çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Parti teşkilatlarını saran tecavüz, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.

– Elbette 20 yıllık bir siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hissedenler, belki kalbi kırılanlar, farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev, bu kardeşlerimizi tespit edip, iletişim kurarak, gerekirse ayaklarına giderek yeniden davamıza kazandırmaktır.