Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda 3 saatlik inceleme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi alanında 3 saatlik incelemelerde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı’na geldi.

Saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na gelen Erdoğan, burada yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

3 SAAT İNCELEME YAPTI

Erdoğan’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda 3 saat kaldı. DHA

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meselenin dolar, faiz olmadığını anlamak için vicdan penceresinden bakmak yeterli

İlginizi Çekebilir Atatürk Havalimanı'nda elektrik kablosu hırsızlığı