Erdoğan’dan Kaftancıoğlu’na 500 bin TL’lik manevi tazminat davası

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestolara destek vermişti.

ERDOĞAN, KAFTANCIOĞLU’NA DHKP/C MİLİTANI DEMİŞTİ

Bir Cuma namazı çıkışında gazetecilerin “Öğrencilerle görüşecek misiniz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP’nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır” ifadelerini kullanmıştı.

KAFTANCIOĞLU ‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM’ DEDİ

Erdoğan’ın ‘DHKP-C militanı’ suçlamasını ‘safsata' olarak değerlendiren Kaftancığlu, “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında ‘Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağım” demişti.

‘CUMHURBAŞKANINI YOK SAYMAK…’

Kaftancıoğlu’nun bu ifadesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan şikayetçi oldu.

Dilekçede, “Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır” ifadelerine yer verildi.

500 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Dilekçede, söz konusu ifadenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kişilik haklarını zedelediği’ belirtilerek davanın kabulü ve 500 bin TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 16 Ocak 2021 tarihinden işleyecek yasal faiz ile tazmin edilmesi talep edildi.