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Erdoğan’dan saat 09.05’te ‘Atatürk’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 09.05'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı.

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Erdoğan’dan saat 09.05’te ‘Atatürk’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter’daki hesabından paylaşımda bulundu.

Saat 09.05’te mesajı yayımlayan Erdoğan, “İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum” dedi.

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