Erdoğan’dan Sakarya Zaferi mesajı

Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Sakarya Zaferi, tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa'nın Edirne'nin İstanbul'un fethi gibi şanlı zaferlerimizin biridir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı’da Sakarya Zaferi’nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sakarya Zaferi, Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Milli Mücadele’nin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana ‘dur’ diyerek büyük taarruzun müjdesini burada vermiştir. İstiklal Marşı’mıza ilham veren kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır.

BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL OLMAK ÜZERE…

– Sakarya Meydan Muharebesi bir yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, düşmanın İzmir’den dökülmesiyle nihai amacına ulaşmıştır. İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Sakarya Zaferi, tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa’nın Edirne’nin İstanbul’un fethi gibi şanlı zaferlerimizin biridir.

İHYA ÇALIŞMASI BAŞLATTIK

– Milli Mücadelemizin adeta son kalesi olan bu zaferin hikayesini nesilden nesle aktararak İstiklal Harbimizi ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı unutturmamalıyız. Ayrıca bu zaferin kazanıldığı bölgeyi tarihi milli park ilan ederek kapsamlı bir ihya çalışması başlattık. Bu kapsamda yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Ziyaret Merkezi’nin açılışını da birazdan gerçekleştireceğiz. Tüm bu eserlerin kazandığımız zaferlerin en doğru şekilde anlatılması için önemli olduğunu düşünüyorum.

ONCA SALDIRIYA RAĞMEN…

– Bir tarafında Sevr dayatması diğer tarafında Misak-ı Milli olan bu çetin mücadele Lozan Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Türk milleti dişiyle tırnağıyla verdiği mücadelesini kurduğu cumhuriyet ile yeni bir başlangıç haline getirdi. Türkiye Cumhuriyeti uğradığımız onca saldırılara rağmen 100’üncü yılının eşiğine gelmiştir. Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimizin demokrasi için ısrarcı bir tutum ortaya koymuştur.

KÜRESEL SENARYOLARA KARŞI BAŞKALDIRI

– Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne terör örgütlerinin, ne darbenin duramayacağını cümle aleme gösterdik. Hak, hukuk, adalet ve özgürlük alanlarında milletimizin yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık. Bazıları 2023 hedeflerimizi hala orta ve uzun vadeli program sanıyor. 2023 hedeflerimizi tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır.

– Türkiye’nin yaşadığı saldırıların, ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz, özgüvenle bunu başaracağımıza inanıyoruz.