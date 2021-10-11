Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ziyaretine gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, düzenlenen etkinlikte gençlere eşlik ederek 'İkimiz Bir Fidanız', 'Sevdan Olmasa', 'Endamın Yeter', 'Gül Döktüm Yollarına' şarkılarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Adana ziyaretinden görüntüler yayınlandı. Adana Gençlik Buluşması adıyla düzenlenen etkinlikte gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte şarkılar söyledi. Erdoğan, ‘İkimiz Bir Fidanız’, ‘Sevdan Olmasa’, ‘Endamın Yeter’, ‘Gül Döktüm Yollarına’ şarkılarını seslendirdi.