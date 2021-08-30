Erdoğan’ın 30 Ağustos paylaşımında Atatürk sansürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken kullandığı görselde Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu kısmın kesilmesi dikkat çekti. Erdoğan'a tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Yürekleri sızlatıyorsun!" dedi.

Batuhan SERİM

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Twitter’daki hesabı üzerinden kutlarken, ‘Sakarya Panaroması’nın bulunduğu bir görsel kullandı. Ancak görselde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kesilmesi dikkat çekti.

“YÜREKLERİ SIZLATIYORSUN!”

Erdoğan’a sosyal medyadan tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Paylaştığın görselden, oturduğun koltuğu ve taşıdığın Başkomutanlık rütbesini borçlu olduğun Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkararak yürekleri sızlatıyorsun!” ifadelerini kullandı.

ÇEVİRMEN ATATÜRK SANSÜRÜ UYGULAMIŞTI

Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında Abiy Ahmed’in Atatürk için söylediği sözler sansürlenmişti. Atatürk için söylenen “Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk” sözleri Erdoğan’a söylenmiş gibi aktarılmıştı.

CUMA HUTBESİNDE ATATÜRK'ÜN İSMİNE YER VERİLMEMİŞTİ

Atatürk’ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmama geleneği sürdürmüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı geçen haftaki hutbesini, Büyük Taarruz, Mohaç, Malazgirt ve Diyarbakır’ın fethine ayırmıştı. Hutbede Diyarbakır’ı fetheden Hazreti Ömer’in komutanı İyaz bin Ganem’in adını anan Diyanet, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ten hiç bahsetmemişti.

ATATÜRK POSTERİ BİR KERE DAHA TERS ASILMIŞTI

Kocaeli’de AKP'li Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde belediye binasına Atatürk posterini ters asmıştı. Ancak bu olay ilk değildi. Daha önce de farklı yıllarda ve farklı şehirlerde benzeri olaylar yaşanmıştı.