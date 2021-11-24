Erdoğan’ın başdanışmanından muhalefete ağır sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, muhalefeti ‘Hepinizin canı cehenneme!’ ve ‘Müptezeller’ sözleriyle hedef aldı.

Saral'ın paylaşımı şu şekilde:

* Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..!

* Siz asla ve kat’a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..!

* Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz…Hadiyin ordan müptezeller..!

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