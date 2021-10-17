Erdoğan’ın bürokratlar için söylediği bu sözler sosyal medyada gündem oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 'kanun dışına çıkmış devlet memurlarına' yaptığı çağrısı için, “Suçtur” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, devlet bürokratları için benzer bir çağrıyı geçmişte yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın, “Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor...Buradan açıkça ilan ediyorum, bu işleri yapanlar, yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler” ifadelerini kullandığı konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun dışına çıkmış devlet memurlarına, “Kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” ifadeleriyle yaptığı çağrısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi.

“Kıçıldaroğlu'nun bu çağrısı açıkça suçtur” diyen Erdoğan'ın 2001 yılında benzer bir çağrıyı yaptığı ortaya çıktı.

“BURADAN AÇIKÇA İLAN EDİYORUM…”

2001 yılında AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, “Devletin imkanları, belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri, kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza, olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen, gözaltında bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. Buradan açıkça ilan ediyorum, bu işleri yapanlar, yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler” sözlerini sarf etmişti. Kılıçdaroğlu'na gösterdiği sert tepkinin ardından Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

“SABAH BAŞKA, AKŞAM BAŞKA…”

Görüntüyü paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekerek, “Kılıçdaroğlu değil Erdoğan. Sene 2001. Sabah başka, akşam başka. Erdoğan zihniyeti bu” notunu düştü.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı:

*İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminimim ki bu bürokratların bir kısmı, ‘Efenim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. İşte, ‘Bunu diyerek sıyrılırım' diye düşünen, Saray'ın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum.

*Cenap Şahabettin'in bir sözü var, der ki; ‘En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir.' Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz.

*Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.

*‘Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet.

*Çünkü Sadi'nin dediği gibi, ‘Zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır.' Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye devleti, yeniden halkın devleti olmam yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir.

*TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun halkım.

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