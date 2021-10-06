Erdoğan’ın çay fırlatmasını taklit eden öğrenci hakkında tutanak tutuldu

Kocaeli Anadolu Lisesi'nde sınıf başkanı seçilen bir öğrenci, sınıfta arkadaşlarına poşet çay attı. Okul idaresi tarafından, "Cumhurbaşkanımızı taklit ettiğiniz ve bu davranışı yaparken de alaylı bir tavır sergilediğiniz tespit edilmiştir" denilerek öğrenciler hakkında tutanak tutuldu.

Halil ATAŞ

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Başiskele ilçesi Kocaeli Anadolu Lisesi’nde sınıf başkanı seçilen bir öğrenci, arkadaşlarına sınıfta poşet çay fırlattı. Görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen okul idaresi, öğrencilere Cumhurbaşkanını taklit ve alay ettikleri gerekçesiyle tutanak tuttu.

“TAKLİT ETTİNİZ, ALAYLI TAVIR SERGİLEDİNİZ, ÖNCEDEN PLANLADINIZ”

Durumu fark eden okul idaresi, öğrencilere tuttuğu tutanakta, “Bu davranışla Cumhurbaşkanımızı taklit ettiğiniz, bu davranışı yaparken alaylı bir tavır sergilediğiniz, bu eylemi arkadaşlarınızla daha önceden planladığınız yaptığınız açıklamadan tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“CEZA DEĞİL UYARI VERDİK”

Okul Müdürü Sabit Mehmet Limon ise, “Bu tutanak ceza anlamında değil. Çocuklara yaptığının yanlış olduğunu, herhangi bir disiplin cezası anlamına gelmediğini bu konularda dikkatli olmamaları konusunda velileri ve çocukları yazılı olarak uyardık” açıklamasında bulundu.