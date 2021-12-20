Erdoğan’ın dili sürçtü ‘TUSKON’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yanlışlıkla FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan TUSKON'un ismini vererek yatırım çağrısı yaptı.

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) işadamları yapılanması olan Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yanlışlıkla TUSKON’a yatırım çağrısı yaptı.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Bak buradan sesleniyorum; bütün yatırımcılarımız lütfen, kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir ama kamu bankasından krediyi alıp, bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karışlarız.

* Projeye bağlı her türlü yatırıma destek vermeye hazırız. TÜSİAD, TUSKON hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım? Biz önünde miyiz, yoksa destekçi miyiz? Bunları da göreceksiniz.

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