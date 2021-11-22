Erdoğan’ın döviz kuru açıklamalarına muhalefetten sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası döviz kuruyla ilgili yaptığı açıklamalara muhalefetten ilk yanıt geldi. CHP Sözcüsü Öztrak, "Hatada ısrar artık hata değildir. Aklın gerçeklikle bağının kopması çok ciddi bir sorundur" tepkisini gösterirken, İYİ Partili Dikbayır ise kurdaki hareketliliğe dikkat çekerek, "Artık yeter, sus" ifadesini paylaştı.

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Kabine toplantısı sonrasında döviz kurundaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz en önemli döviz giderimiz olan enerji çözümündeki umutlarımızı güçlendirdi. Hep söylüyorum faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz bugüne kadar yaşadığımız derslerden kaynaklanmaktadır. Yeni küresel sisteme arayışları, ülkemizin sahip olduğu altyapı. Böyle bir mücadele için geçmişte olmadığı kadar uygun bir zemin hazırlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında döviz kurunda artış yaşandığı gözlendi. Muhalefetten ise Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt geldi.

“GERÇEKLİK BAĞININ KOPMASI CİDDİ BİR SORUNDUR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, “Hatada ısrar artık hata değildir. Aklın gerçeklikle bağının kopması çok ciddi bir sorundur. Artık sorun; yalan, yanlış ekonomik sloganlar uydurmanın ötesindedir. Şu anda ülkemizde genele yayılmış sürekli fiyat artışı vardır. Bunun adı da dünyanın her yerinde enflasyondur” ifadelerini kullandı.

Öztrak, basın toplantısında sarf ettiği sözleri de anımsatarak, “Türk lirasından 6 sıfır 2005'de atıldı. Dolar kuru; 1 liralardan 9 liraya 16 yılda çıktı. 9 liradan çift haneye 1 ayda, 10 liradan 11 liraya 6 günde yükseldi. 16 yıl sonra, Dolar kuruna ilk sıfırı koymak, Erdoğan Şahsım Hükümetine nasip oldu” dedi.

“ERDOĞAN KONUŞTUKÇA DOLAR YÜKSELİYOR”

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Erdoğan'ın konuşması sırasında doların 11,45 TL'ye ulaştığına dikkat çekerek, “Konuştuğu kadar yazıyor taksimetre gibi… Gerçekten ‘Artık yeter' sus!” ifadesini paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, “Erdoğan konuştukça dolar yükseliyor” diyerek döviz kurundaki artışa vurgu yaptı.

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