Erdoğan’ın ekonomi açıklamalarına muhalefetten tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasaların açılmasından bir gün önce faiz politikasına yönelik, "Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" açıklamalarına muhalefetten tepki yağdı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı açıklamasında ekonominin durumuna dair önemli mesajlar verdi. “Sıkıntılar var. Fiyat artışlarının, insanlarımızın günlük hayatları üzerinde yol açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz” diyen Erdoğan, faiz politikasını sürdüreceklerini de vurgulayarak, “Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Piyasaların açılmasından bir gün önce Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefet sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

“Ekonomist olduğunu iddia etmesi sorun değil, kendini ekonomist zannetmesi sorun! Etrafında politika faizi düştükçe Hazine'nin daha yüksek faizle borçlandığını, banka kredilerinde faizin düşmediğini söyleyebilecek bir kişi bile yok mu?”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal:

“Eğer Allah inancınız ve korkunuz, utanma duygunuz olsa yıllardır ‘domuzdan kıl koparma' hesabıyla baktığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını kravatlı bir soygunla yağmalamazdınız! Şimdi kalkmış ‘nas' diyorsunuz!

Faizi talimatla güya düşürerek Türkiye ne kazandı? Diğer tarafta enflasyon ve dövizin yükselmesi değil adeta patlamasıyla devlet, sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi, emekli, yoksul insanlarımız ne kaybetti? Sizin sıfırladıklarınız dolardı oysa 84 milyonun tükettiği her şeyi dolara bağlı!

Şu anda bu akıl almaz ve sorumsuz beyanlar sonrası yarın yaşanacaklar dolayısıyla milyonlarca insan ölümlerden ölüm beğeniyor, endişe içinde! Yetmedi mi verdiğiniz zarar, yaşattığınız çöküş!”

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı:

“Erdoğan; sadece kendisinin inandığı “ekonomi teorisi”ni tüm ülkeye dayatıp, kendi bildiğini okuyarak çıkardığı krizi derinleştirmeye çalışıyor. Erdoğan sebep, ekonomik kriz ve yoksullaşma sonuç!”

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır:

“Ekonomi konusunda kerameti kendinden menkul Ak Parti Genel Başkanı, akla, mantığa ve bilime karşı çıkmakta direniyor. Yönetilemeyen ekonomimizin hâli ortada. Hâlâ diyor ki, düzelteceğiz. Yahu zaten ekonomiyi bu hâle sen soktun, getir sandığı…”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

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